A ormai due settimane dalla fine del campionato il Genoa non sa ancora chi sarà a sedersi sulla sua panchina il prossimo anno.



Il prolungamento automatico del contratto di Cesare Prandelli fino a giugno 2020, scattato con la permanenza in Serie A del Grifone, non garantisce al tecnico di Orzinuovi di essere ancora in sella tra un mese, quando i rossoblù inizieranno la preparazione estiva. La sua volontà di onorare il contratto fino in fondo non sembra essere condivisa dalla dirigenza che tuttavia si è presa qualche giorno di attesa lasciando la decisione finale al presidente Enrico Preziosi.



Ma nonostante l'incontro decisivo tra l'imprenditore irpino e l'ex commissario tecnico appaia ogni giorno imminente, esso in realtà viene quotidianamente rimandato a data da destinarsi.



La causa di questi continui rinvii sarebbe da ricercarsi nella situazione societaria del club. Messo formalmente in vendita da qualche settimana, il Grifone sarebbe in procinto di cambiare proprietario già nei prossimi giorni. Questo almeno è il quadro che si prospetta qualora le indiscrezioni circa il forte interesse di un fondo di investimento americano nei confronti della società rossoblù si rivelassero fondate. In tal caso Preziosi non avrebbe alcuna urgenza di forzare i tempi, andando a prendere una decisione che tra qualche settimana potrebbe non riguardarlo più e lasciando quindi che della questione allenatore se ne occupi chi eventualmente dovesse subentrargli.