Giornata di insegnamenti per i giocatori del Genoa, tornati temporaneamente a scuola per una lezione del tutto speciale.



Nella mattinata di oggi Criscito e compagni hanno abbandonato per qualche ora il prato verde del Signorini Center per ritornare studenti. Tra le stanze rinascimentali della prestigiosa Villa Rostan, sede del club ligure, giocatori e staff tecnico di prima squadra hanno seguito con particolare interesse la lectio magistralis tenuta da un professore d'eccezione: l'arbitro internazionale Gianluca Rocchi.



Nell'ambito di una serie di incontri informativi promossi dall'AIA, il fischietto toscano ha spiegato ai calciatori alcuni risvolti particolarmente ostici del regolamento, fornendo chiarimento su protocolli e procedure e rispondendo in maniera esauriente anche alle diverse domande arrivategli dalla platea.