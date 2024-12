Getty Images

Udinese-Genoa, la MOVIOLA LIVE: ingenuità di Touré, espulso dopo 2'

Redazione CM

4 minuti fa



Udinese-Genoa è il match che apre la domenica di Serie A. Di seguito l'analisi degli episodi arbitrali della gara.



Arbitro: AURELIANO

Assistenti: MOKHTAR – RICCI

IV Ufficiale: SCATENA

VAR: SERRA

AVAR: PAIRETTO



2' - Espulso Touré: ingenuità del centrale dell'Udinese che sbaglia il retropassaggio per Okoye e stende Zanoli. Aureliano, richiamato al monitor, mette mano al rosso per fallo da ultimo uomo. Friulani in dieci per tutta la partita.