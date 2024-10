Genoa, ufficiale l'arrivo di Gaston Pereiro a parametro zero: il comunicato

Getty Images

è un nuovo giocatore del. I rossoblù, dopo l’infortunio di, che rimarrà fuori fino a fine stragione dopo, hanno scelto di rinforzare il centrocampo di Alberto Gilardino con l’uruguaiano, svincolato dopo le ultime esperienze in Italia traSALVEZZA - Il, reduce da un ie alle prese con una crisi societaria importante, ha scelto di affidarsi al classe 1995, in cerca di rilancio in Serie A, campionato in cui ha realizzatocon la maglia del Cagliari., che al momento si trova al terzultimo posto con, passerà anche dalle sue giocate.

L’anno scorso, alla, in Serie B, ha giocatonella regular season, senza riuscire a salvare gli umbri, che hannocontro il Bari nonostante il gol all’andata proprio di Pereiro. In Serie A ha alternato alti e bassi, ma al Genoa servirà la sua versione migliore per aiutare il grifone a tornare in posizioni più tranquille.Gastón Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa.Il calciatore uruguaiano, nato a Montevideo l'11/06/1995, in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven, Cagliari e Ternana.

Gastón Pereiro è un nuovo giocatore del Genoa.



Il calciatore uruguaiano, nato a Montevideo l'11/06/1995, in carriera ha vestito le maglie di Club Nacional, PSV Eindhoven, Cagliari e Ternana.



In Eredivisie ha collezionato 118 presenze, 44 reti e 17 assist. In Serie A 54… pic.twitter.com/vD9vqfFiFY — Genoa CFC (@GenoaCFC) October 14, 2024

In Eredivisie ha collezionato 118 presenze, 44 reti e 17 assist. In Serie A 54 presenze, 7 reti e 3 assist. In ambito europeo vanta 19 presenze in UEFA Champions League.Benvenuto a Genova, Gastón!"