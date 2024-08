Genoa, UFFICIALE: Puscas si trasferisce in Turchia

Getty Images

Altra uscita a titolo definitivo per il Genoa.A salutare il Grifone questa volta è statoche nella giornata di ieri ha trovato l'accordo per il trasferimento al Bodrumspor.Il 28enne attaccante rumeno, reduce da una stagione in prestito al Bari, si è legato ai turchi con un contratto valido per i prossimi tre anni, come ha spiegato lo stesso club biancoverde sui propri profili social: “Il nostro club ha raggiunto unche la scorsa stagione ha giocato per il Genoa”.Puscas, che era stato acquistato nell'estate 2022 dal Reading, lascia il Grifone dopo aver collezionato 37 presenze e 4 gol.