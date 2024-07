Getty Images

Sarà pur sempre calcio di luglio ma la sfida andata in scena questo pomeriggio al Cesare Bonatti di Moena traSoprattutto perché ha rappresentato un primo assaggio della Serie A che prenderà il via tra meno di un mese.Ad avere la meglio sono stati i rossoblù, apparsi più in palla e più propositivi degli arancioneroverdi, soprattutto nella prima frazione di gioco, quella in cui le due squadre hanno mandato in campo formazioni molto vicine a quelle titolari. Un Grifone che si è aggiudicato la sfida grazie al, che al 12' del primo tempo ha incornato un cross da destra di Vogliacco, e alloabile ad aggirare l'uscita di Joronen sulla verticalizzazione dello stesso Ekuban poco prima del riposo.

Nella ripresa i tanti cambi e l'inevitabile calo fisico delle due formazioni fanno scendere ulteriormente il ritmo di una gara tutt'altro che vertiginosa. Gli uomini di Di Francesco riescono comunque ad approfittarne per trovare con unil gol che dimezza lo svantaggio. A ridosso del 90' tuttavia il Grifone allunga nuovamente siglando con12' pt Ekuban (G), 42' pt Gudmundsson (G); 33' st Crnigoj (V), 45' st Ekhator (G): Leali (17' st Stolz); Vogliacco (17' st Fini), Bani (17' st Marcandalli), De Winter (30' st Calvani); Sabelli (1' st Zanoli), Thorsby (30' st Papadopoulos), Bohinen (17' st Masini), Messias (17' st Ekhator), Martin (1' st Frendrup); Gudmundsson (17' st Accornero), Ekuban (1' st Matturro). (A disp.: Sommariva, Pittino, Venturino). All. A. Gilardino.

Joronen (27' st Grandi); Idzes, Svoboda, Sverko; Candela (1' st Crnigoj), Lella (1' st Pierini), Doumbia, Zampano; Oristanio, Bjarkason (41' st Bento); Pohjanpalo (1' st Ellertsson). (A disp: Moino, Gtykjaer, Altare, Andersen, Baudouin, Rioda, Da Pozzo, Ascione, El Haddad). All. E. Di Francesco.G. Aureliano di Bologna (L. Rossi-M. Ceolin).15' pt Zampano (V)2.200.