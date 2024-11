Genoa, Vieira: "Secondo rigore difficile da accettare, credo Sozza abbia sbagliato"

Getty

Il nuovo allenatore del Genoaè intervenuto in conferenza stampa, a seguito del pareggio ottenuto in casa contro il Cagliari. Un punto arrivato dopo che la formazione ligure è stata vicina al successo, passando in due occasioni in vantaggio, ma venendo rimontata dai sardi guidata da Davide Nicola."L'atmosfera è stata emozionante. Mi è piaciuto l'ambiente che c'era allo stadio. Dal punto di vista del gioco abbiamo fatto una buona partita, abbiamo alcune cose da migliorare. Mi è spiaciuto per i ragazzi perché meritavamo di vincere questa partita perché siamo stati la squadra più forte nel secondo tempo. Così è il calcio, è difficile accettare il secondo rigore".

LA MOVIOLA DI GENOA-CAGLIARI

"Mi spiace che non abbiamo vinto questa partita. I ragazzi hanno fatto una gara orgogliosa nel competere con l'avversario. Ho visto i ragazzi concentrati e con la voglia di fare bene. Dopo con il lavoro che faremo tutti i giorni saremo più solidi come squadra".“Con il rispetto che ho per l'arbitro, credo che abbia sbagliato sul secondo rigore"."L'obiettivo è migliorare come squadra. Oggi abbiamo fatto una gara interessante in fase di possesso, abbiamo trovato i centrocampisti fra le linee creando situazioni pericolose per l'avversario. Possiamo fare più gol, abbiamo fatto alcune scelte sbagliate, ma quello che ho visto è molto positivo per il resto del campionato".