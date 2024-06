Gli Europei su Sky Sport: le gare esclusive, i talent e il programma giornaliero

Getty Images

Tutto pronto per gli: dal 14 giugno, in Germania, si aprono le danze di, il torneo continentale giunto ormai allaGli appassionati di calcio di tutto il mondo guarderanno in terra tedesca per godersi le prestazioni deinelleIn Italia,La pay-tv garantirà 20 gare in esclusiva, anche in 4K, e oltre 200 ore di spettacolo.La copertura di Sky sarà totale,. Molti i volt noti che formeranno il team di Sky Sport: Alessandro, ​Giorgio, Beppe, Fabio, Alessandro, Paolo, Luca, Giancarlo, LorenzoFernando, cui si aggiungono il numero 1 del Milan e della Nazionale femminile Laura, il francese ex Udinese Thomase il difensore AngeloA guidare gli approfondimenti sarà Federica, che condurrà sul campo i pre e post partita dagli stadi tedeschi in occasione dei match dell’Italia. Confermata al commento laDurante la manifestazione, Sky potrà contare su tre studi (Milano, Berlino, e all’interno dello stadio dove giocherà l'Italia), dove si alterneranno giorno dopo giorno conduttori, giornalisti, talent e ospiti chiave per presentare e analizzare, prima e dopo le sfide, tutti gli incontri della manifestazione:

La giornata di Sky Sport inizierà alledel mattino con la prima edizione dagli studi di Sky Sport 24,, lo spazio dedicato a tutte le news per rivivere il meglio della giornata precedente e presentare le partite in programma nelle ore successive.Dalle 12.30 si continua con gli, dove dalle 13 è in diretta l’appuntamento conIn serata, dalle 18 spazio agli approfondimenti dedicati ai match. Le gare della fase a gironi si giocheranno alle, allee allee in queste occasioni Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta si alterneranno alla conduzione dei pre e post partita nel nuovo super studio dedicato agli Europei, in diverse fasce orarie.

Altri appuntamenti fissi saranno quelli diA chiudere la giornata torna. Sky conferma anche le sue produzioni originali: dal 14 giugno ci saràcon Federicoe il direttore di Sky Sport, Federico, eOn demand anche lo speciale,, un racconto affidato a Paolo, con la partecipazione di Roberto, Giorgio, Leonardo, Luigi, Leonardoe Matteodel trionfo del 2021 dell'Italia. Ultimo original è quello firmato Giorgioche racconta il CT LucianoL’Uomo della Domenica - Discorso su due piedi: Luciano Spalletti, il maledetto toscano.