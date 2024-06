Gli exit poll non danno l'Italia tra le prime 4, ma con questo Frattesi siamo tranquilli. Fagioli anche più di Jorginho

Redazione Calciomercato

Poche righe per tanti spunti in vista del debutto all’Europeo. In ordine di formazione:c’è edove lo metti sta e si fa preferire a Di Lorenzo.ok ma uno dei due farà posto a Bastoni. Nella sera delle elezioni europee,vince sia a destra che a sinistra, dove però farà spazio a Dimarco che è il miglior mancino del 2024. Bene il doppio play, concandidato titolare anche più di. Aspettando Barella al top, con questosi può star tranquillissimi.non benissimo però benino,ancora confusionario ma dopo tre partite opache magari brillerà contro l’Albania.in apparenza sperimenta, in realtà ha creato un gruppo squadra che può giocare con tanti moduli., ma nessuno è perfetto. E questi sono gli appunti dopo l’ultimo test di Empoli, a pochi giorni dal debutto Europeo.Per le proiezioni aspettiamo qualche giorno. Per i risultati definitivi riparliamone da metà giugno.