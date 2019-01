Due leggende, un unico nome. Per l'universola serata di premiazione dei Globe Soccer Awards in scena ieri a Dubai ha rappresentato un trionfo a 360 gradi. Da un lato(battendo la concorrenza dei campioni del mondo Griezmann e Mbappè), la celebre rovesciata realizzata lo scorso aprile all'Allianz Stadium proprio contro la sua attuale squadra. Dall'altro- Per il portoghese si tratta del terzo trionfo consecutivo, l'ennesimo in una carriera costellata di riconoscimenti.vinte con le maglie di Manchester United e Real Madrid, squadra quest'ultima con cui il Fenomeno ha ottenuto il suo unico campionato in Europa., che spera di ripetersi ora in Italia, dove. Per ben due volte l'ex Barcellona è salito con la Seleçao sul tetto del mondo, la prima nel 1994 e la seconda, da protagonista assoluto, nel 2002, mentre nell'Europeo del 2016 lo juventino ha trascinato il Portogallo al suo primo titolo internazionale. Giocatori diversi per stile e carriera, con numeri e talento che li proiettano di diritto nella Storia del calcio. Ma quale Ronaldo è il migliore?