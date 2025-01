Grave infortunio per Fullkrug con il West Ham: come cambia il mercato della Juventus

Getty Images

Il pareggio arrivato con ilnel derby ha evidenziato nuovamente i problemi offensivi della, che con i granata ha dovuto fare a meno di Dusana causa di un affaticamento muscolare. Problemi che sono amplificati anche dalla mancanza di un sostituto del serbo, visto che Arkadiusz- che era vicino al rientro in campo - lo scorso 5 gennaio ha accusato unPer ovviare a questa lacuna, la dirigenza bianconera si sta muovendo sul mercato per cercare di regalare a Thiago Motta un'. Dalla lista dei nomi papabili per Giuntoli, però, bisogna escludere. L'attaccante tedesco del West Ham, infatti, nel corso della terzo turno di FA Cup contro l'Aston Villa, ha riportato une dovrà stare ai box per diverse settimane.

Questo ilufficiale rilasciato dagli Hammers: "Il West Ham United può confermare che l'attaccante Niclas Füllkrug ha riportato un infortunio al tendine del ginocchio nella partita del terzo turno di FA Cup di venerdì contro l'Aston Villa. L'attaccante tedesco sarà fuori gioco per alcune settimane".