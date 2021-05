Eden Hazard non intende lasciare il Real Madrid. A confermarlo è lo stesso attaccante che, dal ritiro del Belgio, parla del proprio futuro: "Non mi vedo in un'altra squadra che non sia il Real. Conosco bene me stesso e so che, se sono pronto a giocare, posso fare grandi cose con questo club. Prima mi concentro sugli Europei, poi voglio fare grandi cose per il Real la prossima stagione".