I convocati per Euro 2024: quando e perché si possono cambiare, cosa dice il regolamento

I CONVOCATI DI SPALLETTI

, che si disputeranno in Germania a partire da venerdì prossimo,Non sono mancate le sorprese, viste le esclusioni di Orsolini e Provedel dalla lista. Tuttavia, il portiere biancoceleste può rientrare a disposizione del commissario tecnico, visto l'affaticamento muscolare con il quale sta convivendo l'estremo difensore del Napoli Alex Meret. Ma vediamo come.In realtà, tuttavia, tutti i CT avranno a disposizione un'ulteriore finestra temporale per operare, eventualmente, alcuni cambi nella lista dei convocati. Tali cambi, però, dovranno avere una precisa motivazione e dovranno essere comunicate all'UEFA entro una data prestabilita.

La lista definitiva che viene consegnata all'UEFA per Euro 2024 sarà modificabile solo in caso di infortuni e non per scelta tecnica.Sarà possibile modificare la lista definitiva dei convocati sino alla mezzanotte del giorno in cui le rispettive Nazionali faranno il proprio debutto a Euro 2024. Nel caso dell'Italia, quindi, in caso di infortuni,, data del debutto nella manifestazione continentale contro l'Albania.Esiste, comunque, una sola eccezione a questo regolamento e vale per gli estremi difensori: infatti,, ovvero quella che l'Italia disputerà contro la Spagna in data giovedì 20 giugno.