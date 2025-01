Ibrahimovic: "Conceiçao-Calabria? Queste cose fanno bene alla squadra, se non accadono è peggio"

Zlatan, Senior Advisor di RedBird e dirigente del, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione del nuovo terzino rossonero Kyle Walker."Non ho bisogno di spiegare che tipo di giocatore è Walker, parlano per lui le sue statistiche ha fatto la storia del City. E' un grande leader, ha esperienza, porta grande qualità. Mi chiederete perché un altro terzino destro, ma si è creata una situazione e meglio averlo che non averlo, porterà tante cose dentro e fuori dal campo. E' un alfa nello spogliatoio, può aiutare in tutte le situazioni. Secondo noi può anche giocare come difensore centrale, lo ha fatto in Inghilterra".

"E' stato un momento con tanta adrenalina, caldo. Due vincenti che hanno fatto quel che hanno fatto. Se chiedete a me, mi è successo mille volte. L'importante è che si risolva, ed è stata risolta prima di entrare nello spogliatoio. A livello di società, mi è successo in Inter, Juve, Barcellona, Manchester United, PSG. Come mi ha insegnato Capello, va bene per la squadra, quando ci sono i campioni succede. Ci sono emozioni, si vive di emozioni. E' meglio che succeda, altrimenti vuol dire che non importa nulla a nessuno".

- "Abbiamo obiettivi e ci stiamo lavorando. Kyle non era un obiettivo ma è stata una situazione che abbiamo colto volentieri, invece quanto agli obiettivi sappiamo cosa fare e ci stiamo lavorando".