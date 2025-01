Ibrahimovic su Walker: "Non un obiettivo, ma un'occasione. Sarà leader del Milan in campo e fuori"

A margine della presentazione di, nuovo acquisto del, il Senior Advisor di RedBird Zlatanha parlato delle motivazioni che hanno portato i rossoneri a perfezionare l'arrivo in prestito con diritto di riscatto dell'inglese."Non ho bisogno di spiegare che tipo di giocatore è Walker, parlano per lui le sue statistiche ha fatto la storia del City. E' un grande leader, ha esperienza, porta grande qualità. Mi chiederete perché un altro terzino destro, ma si è creata una situazione e meglio averlo che non averlo, porterà tante cose dentro e fuori dal campo. E' un alfa nello spogliatoio, può aiutare in tutte le situazioni. Secondo noi può anche giocare come difensore centrale, lo ha fatto in Inghilterra".

- "Ci sono i leader in campo e i leader fuori. I leader quando non ci sono mancano a chiunque, perché non trovi le motivazioni, ma per me qui non mancano. Walker ha vinto tutto quello che si può vincere, ha un'altra età e può essere un leader di entrambi i tipi. Ci vuole anche fortuna".