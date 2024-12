Iervolino condannato a 4 anni per corruzione. La Salernitana: "La vicenda non influenza il club"

Getty Images

, patron della, ha ricevuto una. Il club precisa: "La vicenda non ci influenza".Si è concluso con tre condanne e un'assoluzione il processo con rito abbreviato davanti al Tribunale di Napoli per alcuni episodi di corruzione al Ministero del Lavoro: come riferisce Ansa,; 5 anni per il segretario della Cisal Francesco Cavallaro; 2 anni e 8 mesi per Mario Miele, ex factotum di Iervolino e di Unipegaso; assolto pienamente il docente Francesco Fimmanò, per non aver commesso il fatto.

A tutti i condannati sono state concesse le attenuanti generiche e la diminuzione della pena per la scelta del rito abbreviato.Accolte praticamente in toto le richieste della Procura di Napoli (pm Henry John Woodcock e Sergio Ferrigno, procuratore Nicola Gratteri).- La Salernitana ha reagito con un comunicato: "In relazione alle odierne notizie di cronaca giudiziaria che riguardano il proprietario Danilo Iervolino, l’U.S. Salernitana 1919 precisa che la vicenda non è riferita in alcun modo al club e non influenzerà minimamente la normale prosecuzione delle proprie attività sia sotto il profilo finanziario, sia dal punto di vista manageriale, grazie alle autorevoli e competenti figure di riferimento in ogni ambito.

Sicura che al più presto il patron Danilo Iervolino dimostrerà nelle sedi opportune la totale estraneità ai fatti contestatigli, tutta la famiglia dell’U.S. Salernitana 1919 ribadisce di essere al suo fianco in misura compatta, certa di un rapido e felice chiarimento della questione".