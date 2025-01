Il centrocampista brasiliano è fuori dai piani dellae die cerca una sistemazione:Mai convocato in questa stagione, il classe 1996 è in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2026 e già la scorsa estate la Vecchia Signora aveva provato a concretizzare la sua cessione, a titolo definitivo in prestito con la formula che aveva portato l'ex Barcellona, nelle scorse stagioni, a vestire anche le maglie di Liverpool e Fiorentina. Lo scenario si ripete in questa finestra di mercato invernale.

- Come evidenziato da Estadio Deportivo,, sedotto dall'idea di poter lavorare con Manuel Pellegrini e convinto che Siviglia possa essere la piazza migliore per rilanciare la propria carriera. La prima offerta del club biancoverde, tuttavia, non ha convinto la Juventus, disposta a cedere il giocatore in prestito solo a squadre che si facciano carico di tutto l'ingaggio dovuto fino al termine della stagione.- Il centrocampista brasiliano spera che il Betis migliori la propria offerta e attende, ma non fino al termine del mercato e fissa una deadline: come riferito dal portale iberico,, termine ultimo per prendere una decisione.

- Arthur vuole risolvere il proprio futuro il prima possibile e, qualora non si concretizzasse con il Betis, valuterà altre opzioni. L'si è informato ma non è andato oltre, come non sono proseguiti i discorsi con il. Stando a Estadio Deportivo, anche ilsi sarebbe messo sulle tracce del centrocampista per completare il reparto dopo l'arrivo di Maxence Caqueret:avrebbe parlato con il brasiliano,perché Arthur non vorrebbe giocare in una squadra che ha l'ambizione di mantenere la categoria. E per aspettare il Betis, almeno per un'altra settimana. Poi si apriranno altri scenari.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui