Il Como spinge per Bonaventura: contatti in corso, tutte le opzioni da svincolato

Giacomoè ancora in cerca di una nuova squadra dopo il termine del suo contratto con la Fiorentina. Il centrocampista, che nel corso degli ultimi anni ha abbassato il suo raggio d'azione anche alla linea mediana,che si stanno presentando per firmare da svincolato, senza particolari preclusioni.- Su di lui èneopromosso, che si sta muovendo in maniera massiccia sul mercato dei parametri zero. Dopo Reina, già ufficiale, e gli imminenti arrivi di Varane e Moreno per il reparto difensivo, la società lariana ha messo nel mirino anche Bonaventura. I contatti vanno avanti alla ricerca dell'accordo.

Non sarebbe da escludere, nell'ambito del futuro di Bonaventura, nemmenoOriente o Occidente che sia:sono lidi che l'ex Milan valuterebbe volentieri, sia per via della grande disponibilità economica dei club, sia per vivere un'esperienza di vita totalmente diversa dopo una carriera totalmente dedicata all'Italia.- Un'altra opzione poteva essere rappresentata dalla, che cercava un centrocampista dalle caratteristiche offensive, ma che ha accolto nel proprio ritiro un altro giocatore che la Fiorentina ha recentemente salutato per fine contratto, Gaetano. Bonaventura, invece, è in trattativa col Como che lo vorrebbe far giocare di nuovo con, come negli ultimi mesi a Firenze.