Il Lecce blinda Dorgu: non partirà per meno di 25 milioni di euro

Patrickè uno dei talenti che piace tanto alle big della nostra Serie A e non solo, ma ilha le idee chiare e non intende fare sconti in caso di cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno classe 2004 partirà solamente a fronte di offerte superiori aiLa stagione del gioiello danese è stata ottima e i suoi numeri parlano di 34 presenze complessive, condite da due gol e un assist. Il direttore tecnico del Lecce, Pantaleoha di recente speso parole al miele per il terzino e ha fatto un punto sul fronte calciomercato.

- “Dorgu è sicuramente appetibile sul mercato, abbiamo fatto scoprire al calcio italiano tanti giocatori di alto livello. Falcone, Baschirotto, Pongracic, Gallo, Gendrey, Ramadani, ma a questi vanno aggiunti anche altri. Giocatori come Dorgu, che è già molto richiesto, hanno un potenziale che ancora chi guarda dal di fuori non ha potuto apprezzare appieno, sono figli di questa linea di pensiero, cioè di coltivare le potenzialità in casa e cercarle su mercati alternativi”.