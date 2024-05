Il Mattino - Conte-Napoli: contratto, clausola di rescissione e maxi budget per il mercato

Getty/Calciomercato

La trattativa dell'anno potrebbe non riguardare un calciatore ma un allenatore.. Ne ripercorre cifre e dettagli il quotidiano campano, Il Mattino, secondo cui il patron è pronto ad investireNegli ultimi giorni la distanza tra allenatore e club si sta assottigliando ma l'accordo ancora latita.: il contratto di Conte balla tra le volontà del tecnico e le concessioni inedite di De Laurentiis. IPer farlo però Conte vuole avere, soprattutto per uscire dall'accordo.

- Il leccese vorrebbe avere la possibilità di, da poter esercitare alla fine di ogni stagione. Insomma,Al contrario, il patron gli ha proposto un contratto in cui sia sempre lui ad esercitare l’opzione di rinnovo ogni primavera. È questo il nodo principale da sciogliere.Per il tecnico, sempre secondo Il Mattino, sarà stanziatoServirà un attaccante, dopo la cessione di, e almeno un difensore ma le strategie potrebbero cambiare qualora anchedecidesse di lasciare il club., né per la squadra che Conte vuole con sé.Con Conte, ci sarà il fidato vice, Christian, il fratello(match analyst) e la novità Elvis(nuovo collaboratore tecnico). Lo staff, al momento, costerebbe circaResta un'incognita la posizione del suo braccio destro, Lele, del cui arrivo a Napoli ancora non si è discusso.

Un altro pomo della discordia sonoQuelle presenti asono ben lontane da quelle dei top club europei ma, di fare uno step in più anche da quel punto di vista. E, a Conte, stuzzica l'idea diStep by step, Napoli e Conte si avvicinano sempre più.