Il ministro Abodi: "In tempi brevi ripristineremo la pubblicità del betting"

Il ministro per lo sport e i giovani Andreaha parlato a margine del panel sul calcio ad Atreju, la manifestazione politica organizzata dall’organizzazione giovanile di partiti di destra italiani che si svolge annualmente dal 1998."Il presidente del Milan Scaroni ha fatto alcuni riferimenti a fenomeni reali, uno dei grandi nemici del nostro paese credo sia l’ipocrisia. Bisogna distinguere l’abilità dall’azzardo, c’è grande differenza tra scommesse sportive, poker online e bingo. La pubblicità distingue il legale dall’illegale e consente di lavorare sulla necessaria educazione ed è un primo segnale di europeizzarci. L’impegno è in tempo breve quello del ritorno al ripristino della pubblicità del betting che sia anche educativa. Sono dell’idea che alla catena del valore deve partecipare anche l’organizzatore dell’evento, non è possibile che non abbia benefici

"Ci sarà certamente una percentuale di prelievo, da capire quanto sarà perché la finanziaria è in evoluzione, ma è significativo che ci sarà. E la finalizzazione terrà conto delle priorità sociali. Il fatto degli stadi è quasi indipendente rispetto a questa percentuale, c’è un gruppo di lavoro che sta lavorando sulla costituzione di un fondo equity che non sarà finanziato dalla manovra ma con altri strumenti e interverrà per contribuire a quella componente tecnologica che sarà necessariamente presente in tutti gli stadi".