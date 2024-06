Sampdoria, da Ghilardi a Romagnoli: le idee per la difesa

Getty Images

Il primo reparto da ricostruire per laè sicuramente la difesa. Pietro Accardi sarà chiamato ad un compito complesso perché i blucerchiati, rispetto all'anno scorso, hanno dovuto rinunciare a ben quattro giocatori. Nicola Murru è in scadenza e il suo contratto non sarà rinnovato, Piccini è diretto verso il Messico, Facundo Gonzalez è rientrato alla Juventus mentre Danielenon è stato riscattato. Il centrale delera arrivato a Genova in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A, ma non essendosi verificata questa condizione il calciatore è tornato all'Hellas.

La Samp però ha apprezzato molto le prestazioni di Ghilardi, e secondo Il Secolo XIX la dirigenza blucerchiata sarebbe in pressing sul Verona per riaverlo l'anno prossimo, magari ancora in prestito. Il Doria spera di poter convincere i gialloblù per potersi accaparrare il primo tassello in vista del campionato 2024/2025. Quella di Ghilardi però non è l'unica idea in casa Samp. Il passato di Accardi ad Empoli porta infatti ad alcune suggestioni legate ai toscani. Tra esse c'è anche Simone, ex difensore azzurro attualmente alL'anno scorso il centrale classe 1990 ha giocato 33 partite con la maglia del club laziale, di cui era vicecapitano, ma adesso sembra in uscita dalla società del patron Stirpe. Romagnoli, che in passato ha giocato anche con Lecce e Parma tra le ultime società, ha un contratto intra un anno, a giugno 2025, e sarebbe un'idea perché rappresenterebbe l'elemento esperto da collocare al centro della difesa.