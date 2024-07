Il ruolo di Soulé nella Roma

. L'attaccante argentino aveva in mano anche una proposta del Leicester mai presa seriamente in considerazione: quando il giocatore ha saputo dell'interesse dei giallorossi si è subito attivato con gli amici Paredes e Dybala per farsi raccontare qualcosa sulla società, sull'ambiente e su Daniele De Rossi, che l'ha voluto fortemente in giallorosso. L'allenatore ha insistito con la dirigenza per convincere la Juventus a farlo partire, e ora si ritrova tra le mani il gioiello classe 2003.

- Nelle idee dell'allenatore Soulé partirà largo a destra in un tridente offensivo, ma può fare anche il trequartista giocando vicino a Dybala e dietro un unico centravanti. Dopo la firma con la Roma, l'ex juventino ha parlato della sua posizione preferita: ". Prima di scegliere la Roma ho valutato tante cose, anche il modo di giocare della Roma. Essere qui e allenarmi con De Rossi, che ha giocato anche in Argentina, mi servirà tanto. Tanti giorni di trattativa, ma sia il mister che la società mi hanno convinto a restare in Italia e venire alla Roma".

- Il giorno del suo arrivo nella capitale c'erano 250 tifosi ad aspettare Soulé all'aeroporto: ". Un sogno per me essere qui, ho voluto questa maglia. Non vedo l’ora di cominciare. L’accoglienza all’aeroporto non me l’aspettavo e non avrei mai immaginato in vita mia una cosa così".