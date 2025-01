Getty Images

Ilsole24ore - Hellas Verona ceduto al fondo Usa Presidio

Alessandro Di Gioia

un' ora fa



Secondo quanto riportato da Ilsole24ore, un altro club italiano passa a un fondo di investimento Usa. Dopo mesi di trattative è stato raggiunto l’accordo per la cessione dell’Hellas Verona a Presidio Investors, come confermano fonti vicine alle parti: il closing e l’ufficializzazione sono previsti per metà gennaio, con il patron Maurizio Setti, che ha avuto come advisor Deutsche Bank e Unilegal, che cederà così il 100% delle azioni.



LA VALUTAZIONE - La valutazione del club veronese si aggira intorno ai 120 milioni considerando anche una esposizione verso le banche che ammontava a 90 milioni al 30 giugno 2024: sarà confermata l’attuale struttura sportiva, con Setti che avrà un incarico pluriennale e il direttore sportivo Sean Sogliano, mentre il nuovo amministratore delegato sarà Italo Zanzi che ha ricoperto lo stesso incarico nella Roma di James Pallotta.