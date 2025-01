In Copertina - Mateo Retegui non si ferma più: le speranze dell'Atalanta sono tutte sulle sue spalle

I numeri, adesso, iniziano a diventare davvero importanti. Non che prima non lo fossero, ma. Sonodall'attaccante della Nazionale nel corso delle prime 22 giornate di campionato e adesso l'obiettivo 20 e la conquista del titolo di capocannoniere sono tutt'altro che fuori portata., ormai in totale fiducia, al punto tale da calciare al volo un pallone tutt'altro che facile con la squadra in svantaggio., al quale manca davvero poco. Forse un po' di rapidità in più, a voler cercare il pelo nell'uovo, ma per il resto le sue caratteristiche si sposano appieno col progetto di calcio di Gasperini.

E adesso, in virtù dell'infortunio occorso a Lookman, in attesa del recupero di Scamacca e aspettando che il club regali all'allenatore quel rinforzo in avanti chiesto non troppo velatamente,. Gli orobici si giocheranno prima l'accesso agli ottavi di finale di Champions League, seppur chiamati alla difficile impresa di far risultato a Barcellona, poi dovranno recuperare terreno - o per lo meno non perderne - su Napoli e Inter per provare a tener viva la fiammella Scudetto., un centravanti arrivato tra le perplessità e che ha invece dimostrato un potenziale ancora inespresso davvero sorprendente. E che, probabilmente, non finisce qui.