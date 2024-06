Ince: "Inter in Italia come il City in Inghilterra. Barella di livello mondiale? Non ne sono sicuro"

Getty Images

, ex calciatore inglese di Manchester United e Inter tra le altre negli anni Novanta, ha parlato a The Italian Football Podcast : qui alcune delle sue risposte più interessanti."L'Italia sa come difendere. Se guardi come gioca l'Inter, il 3-5-2, sono difensori disciplinati in blocco. Questo è qualcosa che molte squadre non hanno. Se guardi i giocatori che hanno, mi piace Barella, penso che sia fantastico. Jorginho che ha fatto sempre così bene all'Arsenal. Anche Scalvini, penso che sarà una superstar, peccato però che sia infortunato. Ma davanti c'è Scamacca che si sta ritrovando all'Atalanta. Loro sono i detentori del torneo, e qui diciamo che non sono tra i favoriti, ma non si possono mai scartare gli italiani. Dovrebbero essere un avversario difficile per chiunque li affronti".

"Penso che usiamo il termine livello mondiale in modo molto approssimativo. Ritengo Barella sia un giocatore molto, molto bravo, ha il potenziale per essere un grande giocatore. Ma livello mondiale? Non ne sono troppo sicuro, ma penso che sia stato fantastico per Inter. Mi piace anche Alessandro Bastoni, penso che sia un top player. Mi piace molto anche Dimarco, ottimo giocatore".- ​"Non direi che ha fallito al West Ham, penso solo che non si adattasse al sistema, ma ora sta prendendo servizio all'Atalanta. E il ragazzo sa concludere, come abbiamo visto ad Anfield contro il Liverpool dove ha dato problemi a Van Dijk. Lui come Ibra? Non andrei così lontano. Lo valuto bene ma non così tanto... È molto tecnico con la palla, penso che il modo in cui gioca David Moyes non fosse proprio il suo stile di calcio. Ha imparato da questo, è è stata una bella esperienza per lui".

"Lautaro e Marcus Thuram continuano a segnare e Yann Sommer è un bravissimo portiere. In Inghilterra vediamo il Manchester City vincere ogni anno, penso che potremmo vedere qualcosa di simile in Italia. Ciò mi renderebbe molto felice e spero possa continuare a lungo".