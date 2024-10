Infortunio Mandragora, quante e quali partite salta con la Fiorentina

Getty Images

Si temeva il peggio per, ma gli esami svolti dopo l’infortunio subìto nella sfida di Conference League contro i gallesi del New Saints non hanno scongiurato la rottura del crociato. Il centrocampista classe ‘97 si è fatto male nei minuti di recupero del primo tempo, sostituito subito da Richardson. Mandragora è stato operato nella clinica romana di Villa Stuart, dove era già stato ai tempi della Juventus per intervenire sul crociato destro.- Stavolta l’infortunio era all’altro ginocchio: lesione del menisco mediale, 40 giorni di stop. In casa viola filtra ottimismo per recuperare il giocatore nel giro di quattro/cinque settimane.: Lecce, San Gallo, Roma, Genoa, Torino, Apoel e Verona. Potrebbe tornare a disposizione per la sfida del 27 novembre in casa del Como.

- Mandragora in questa stagione ha totalizzato otto presenze stagionali considerando tutte le competizioni, era partito titolare anche nella gara contro i New Saints, prima di farsi male ed essere costretto alla sostituzione. Per più di un mese quindi Palladino avrà un centrocampista in un reparto nel quale stanno trovando continuità i nuovi acquisti; con Mandragora ko potrebbe esserci più spazio anche per il brasiliano Amir Richardson, arrivato in estate dal Reims.