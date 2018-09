La Nations League non si ferma e dopo il primo big match che ha visto terminare in pareggio per 0-0 Germania-Francia e il secondo che ha portato l'Italia a pareggiare in extremis con la Polonia è la volta del terzo incontro di cartello della fascia A, il primo del gruppo 4, e che vedrà fronteggiarsi Inghilterra e Spagna. Questa sera, a partire dalle ore 20.45 presso il magnifico impianto di Wembley a Londra si affronteranno due nazionali che stanno vivendo momenti estremamente differenti.



La prima, quella dei Tre Leoni inglesi guidata da Gareth Southgate, prosegue un percorso di maturazione che ha portato Kane, Dele Alli e compagni alla semifinale dell'ultimo Mondiale (poi persa contro la Croazia terza componente del girone). La seconda, quella della Roja, inizia un nuovo ciclo dopo il non convincente Mondiale condizionato dal cambio Lopetegui-Hierro in panchina a pochi giorni dal via. Oggi in panchina c'è Luis Enrique, in rosa non c'è più Iniesta e le convocazioni hanno evidenziato il minor numero di giocatori del Barcellona convocati degli ultimi 20 anni. Entrambe vogliono vincere per provare a qualificarsi direttamente ai prossimi Europei del 2020 e vivere con serenità il percorso di qualificazione.







LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INGHILTERRA (3-5-2): Pickford; Gomez, Stones, Maguire, Trippier, Dele Alli, Henderson, Lingard, Shaw, Rashford, Kane. All.: Southgate​

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvalaj, Sergio Ramoas, Nacho, Alonso, Thiago Alcantara, Busquets, Saul, Iago Aspas, Rodrigo, Isco. All.: Luis Enrique



LA CRONACA