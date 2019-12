Oltre al Pallone d'Oro, vinto da Lionel Messi per la sesta volta, ieri è stato anche assegnato il Trofeo Kopa, il riconoscimento istituito da "France Football" per premiare il miglior giocatore Under 21 dell'anno. Ha trionfato il difensore ex Ajax, ora alla Juventus, Matthijs de Ligt.



L'olandese su Instagram ha ricevuto anche i complimenti del connazionale in forza alla Roma, Justin Kluivert: "Congratulazioni bestia", ha scritto il '99 giallorosso accompagnando il messaggio ad uno scatto che ritrae i due ai tempi dell'Ajax.