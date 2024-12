Inter, Acerbi e Pavard non partono per la Supercoppa ma il mercato resta chiuso

Getty Images

Alla fine l’Inter ha dovuto fare i conti con l’oggettività delle cose, mettendo da parte qualsiasi forma di ottimismo: Pavard e Acerbi non sono ancora pronti e di conseguenza i nerazzurri hanno preferito lasciarli a casa, evitando di portarseli a Riyad anche solo immaginando un’eventuale finale di Supercoppa Italiana. Sia il francese che l’italiano resteranno quindi ad Appiano Gentile, continuando a lavorare con Venezia nel mirino e prolungando ancora un po’ l’emergenza in retroguardia per Simone Inzaghi.



NO AL MERCATO - La questione ventilava già da qualche giorno e per questo non sembra in discussione la linea tracciata da Marotta: in questo momento i nerazzurri non sembrano intenzionati a tornare sul mercato, l’idea è quella di attendere pazientemente il recupero dei due lungodegenti e poi valutare con calma, a fine stagione, soprattutto le condizioni fisiche di Acerbi, cui i nerazzurri hanno esteso il contratto fino al 2026, con la possibilità di rescindere versando l’onerosa penale da circa 500 mila euro.