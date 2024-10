Inter, Asllani non recupera: le condizioni, Inzaghi ha scelto Zielinski dal 1' contro la Juventus

Getty Images

. L’allenatore nerazzurro, dunque, schiererà dal 1’ Piotr Zielinski in cabina di regia, come sostituto naturale dell’assente Hakan Calhanoglu, out per infortunio (ha subito un’elongazione all’adduttore della coscia sinistra all’Olimpico di Roma, problema che l’ha costretto a saltare anche la trasferta di Champions League contro lo Young Boys).

, arrivato a parametro zero dal Napoli. Il motivo? Al di là della problematica fisica del mediano ex Empoli, Asllani ha mostrato problemi di personalità, in alcune occasioni, specialmente quando si è trattato di affrontare sfide così importanti. Consegnargli, quindi, le chiavi del centrocampo contro la Juventus sarebbe potuto rivelarsi un azzardo. Ecco perché, già da ieri, sono salite le quotazioni di Zielinski, già autore di un’ottima prestazione fornita a Manchester contro il City di Guardiola. Zielinski giocherà da play, come qualche volta gli è capitato di fare anche in nazionale e l’Inter, probabilmente, ne guadagnerà in carattere li in mezzo al campo.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui