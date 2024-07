Inter, Ausilio: "Ecco il mercato che faremo, la verità sul difensore mancino. Sui rinnovi e De Vrij..."

Getty

Piero, ds, ha parlato a margine di un evento di beneficenza a Forte dei Marmi. Queste le sue parole sul mercato nerazzurro.- "Stiamo facendo il mercato che volevamo fare, abbiamo fatto con anticipo qualcosa che ci interessava come Taremi e Zielinski. Abbiamo colto l'opportunità del portiere: la squadra la vedo a posto così. Poi è arrivato l'infortunio di Buchanan, devi sapere reagire e pensare a qualcosa: nulla di grave, in 4 mesi dovrebbe recuperare. Noi comunque stiamo guardando se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente. Ci siamo confrontati col mister, sarà un giocatore che occuperà il centro-sinistra della difesa perché Carlos Augusto di fatto è utilizzato come quinto. Ci stiamo orientando su un difensore sinistro, vedremo che opportunità ci darà il mercato: siamo molto calmi, non ci saranno novità da comunicare un giorno con l'altro, abbiamo tempo due mesi".

- "De Vrij in Arabia? Quando arrivano queste cose, sono notizie che a volte hanno fondamento, in questo caso al momento ancora no: è importante per noi, sta disputando un ottimo europeo, fa parte del progetto di questa stagione, viene da un'annata importante. Se poi arrivano situazioni che vuole prendere in considerazione, noi siamo qui ad ascoltare. Per noi è un giocatore della rosa e pensiamo ad una stagione con lui".- "Lautaro e Inzaghi? E' stato detto più volte, sono cose che vanno formalizzate: per Lautaro c'è la Copa América che ce lo porta via per qualche giorno. E' tutto assolutamente a posto e definito, non c'è nulla da discutere a livello verbale. Su Inzaghi ci stiamo lavorando ma è una cosa che sarà messa a posto: se l'è meritato e presto ci sarà anche questo".

- "Gudmundsson? Il mercato dell'Inter è a posto: abbiamo due giocatori per ruolo e siamo a posto così. Buongiorno? Ne ha parlato una persona sola e nessuno all'Inter. Lukaku al Milan? Nessun effetto, del mercato del Milan non interessa: mi interessa il nostro".