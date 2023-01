Nessun cambiamento per la maglia dell’Inter in vista della ripresa del campionato e della sfida interna contro il Napoli: lo sponsor DigitalBits sarà ancora al suo posto e non verrà oscurato. Come riporta Tuttosport, la società nerazzurra, nonostante l’inadempienza della società di criptovalute, non ha intenzione di fare giocare i propria calciatori con una maglia senza sponsor principale, quindi DigitalBits verrà tolto solo quando verrà trovato un sostituto. Il cambio della norma sulle sponsorizzazioni provenienti dall’agenzie di scommesse, che potrebbe arrivare a stretto giro di posta, potrebbe dare un aiuto determinante al club nerazzurro e aprirebbe le porte a LeoVegas, già presente sulle maglie di allenamento durante la tournée a Malta.