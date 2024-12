Inter: Bisseck convince anche da centrale, ma il mercato non cambia

, che con Inzaghi ha agito sia da braccetto di destra che di sinistra, ma in un momento di emergenza, con Acerbi ancora fuori per infortunio e de Vrij da tutelare, il tecnico piacentino ha voluto provare Bisseck come centrale, preferendolo a Bastoni, che invece offriva maggiori garanzie.- L’avvio non è stato dei più promettenti, il tempo di rodarsi e di adattarsi alle nuove mansioni. Di mezzo anche un fallo da ammonizione su Lucca, dopo aver sbagliato il tempo d’anticipo, ma è stato graziato dall’arbitroIl resto della partita è filata liscia, forse anche perché non sollecitato abbastanza dal reparto offensivo dell’Udinese, ma la sintesi totale della sua prestazione non può che essere positiva.

E questa è sicuramente una buona notizia per l’Inter, che comunque rimarrà alla ricerca di un centrale da reperire sul mercato, a prescindere dalle risposte arrivate da Bisseck.Sarebbe un peccato limitarlo. Ma avere la consapevolezza che in caso di esigenza può essere adattato anche nel ruolo di centrale è qualcosa che eleva ancora di più lo stato di questo calciatore che l’Inter è andata a pescare nell’Aarhus.