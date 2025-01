Inter, brutte notizie per Inzaghi: problema per Mkhitaryan, centrocampo da ridisegnare

Getty Images

Dopo la brutta sconfitta subita contro il Milan, l’Inter dovrà cercare di ripartire il prima possibile conquistando tre punti sul campo del Venezia, madurante la partitina di allenamento. Le condizioni dell’armeno verranno rivalutate domani e in caso di persistenza del dolore non si escludono esami nei prossimi giorni. Una brutta tegola per Inzaghi, che in, oltre che alle prese con le tante voci di mercato che lo riguardano in questo periodo.

LeRecuperato anche, per il francese è previsto uno spezzone di gara per poi dargli una maglia da titolare nella gara successiva contro il Bologna. Come braccetto di desta è quindi: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.