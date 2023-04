Stefan De Vrihj ha analizzato così, ai microfoni di DAZN, il mancato successo dell’Inter contro la Salernitana.



I PENSIERI DELLO SPOGLIATOIO - “É una delusione enorme questo risultato. Si possono dire tante cose ma un cross così, un gol così è l’emblema del periodo in cui ci troviamo”.



LA MENTALITA’ DEL GRUPPO – “Penso, parlando per me, di esserci sempre con la testa, di dare il massimo. Non sono contento, visto che gioco meno, ma sono scelte del mister. L’approccio alla gara è stato giusto, abbiamo creato tanto. Se poi non chiudi le partite”.



RINNOVO – “C’è un incontro nel corso della settimana, poi vedremo come andrà”.