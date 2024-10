Inter, è sparita la difesa bunker: ecco cosa non funziona, ora tocca a Inzaghi

AFP via Getty Images

Sono tantissimi per tutte le squadre di vertice, a maggior ragione per l’Inter, che lo scorso anno aveva mostrato grande solidità difensiva. E allorase gli uomini che scendono in campo sono gli stessi? Questa è la vera domanda inevasa dell’avvio di stagione nerazzurro, eLa difesa più forte d’Italia è diventata d’improvviso una tra le più perforabili tra quelle che corrono lì davanti e la questione non può che diventare centrale. Che sia un aspetto fisico o mentale, va trovata una soluzione diversa dai faccia a faccia post partita che finora hanno portato a niente.

Il poker subito dalla Juventus apre a un campionario vastissimo di errori, singoli e di reparto. Perché se è vero che sul primo gol ci si chiede dove sia de Vrij, è altrettanto vero che sarebbe bastato scalare in tempo per evitare la rete di Vlahovic. Il 4-4 ha origine addirittura da una rimessa laterale nella metà campo bianconera, con almeno due nerazzurri che portano un pressing eccessivamente alto.

Contro la Juventus ne è uscita devastata addirittura la catena di sinistra, quella composta da, che da quella parte ha messo in imbarazzo chiunque gli si ponesse di fronte. Ecco,: l’esuberanza del portoghese, fin troppo evidente. Ed è stato lì che la Juventus ha costruito tutte le azioni pericolose, approfittando anche di una passività, quella nerazzurra, che lascia qualche interrogativo.