Zielinski: "Inzaghi è scatenato, ma è molto preparato. Mkhitaryan? È uno da cui si impara tanto"

Il centrocampista, oggi infortunato,ha parlato a FootTruck a margine degli impegni sostenuti dalla sua nazionale della sua situazione in nerazzurro e del lavoro che sta facendo con Simone Inzaghi."E' un allenatore bravo, molto preparato tatticamente. E' davvero scatenato in panchina, reagisce a ogni cosa che succede in campo. Parla molto, dà molte indicazioni, urla tanto. Il giorno dopo la partita non ha più voce. Ma è una persona super, rimane in contatto con tutta la squadra per vedere ciò che facciamo e per farci sentire gruppo. E' bravo, mi piace lavorare con lui".

"Lui gioca nella mia stessa posizione, è un giocatore e un uomo eccellente. Dal momento del mio arrivo, abbiamo avuto modo di parlare di tutto. È un grande giocatore, con una carriera meravigliosa. È uno a cui guardare, da cui imparare".