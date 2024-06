Getty

Inter, fumata bianca per Martinez. Raggiunta l’intesa col Genoa: i dettagli

In mattinata vi avevamo parlato di ultima curva e incontro a breve tra Inter e Genoa per definire la trattativa Martinez. Tutto confermato, il contatto tra le parti è avvenuto in giornata e ha portato effetti positivi visto che i due club hanno rapidamente raggiunto l’accordo verbale con la conseguente stretta di mano. Dopo aver salutato Audero, di rientro alla Sampdoria, i nerazzurri si apprestano così ad accogliere un nuovo portiere che nel prossimo futuro, almeno secondo i programmi, si candida a diventare il titolare al posto di Sommer.



LA BASE DELL’ACCORDO - Ausilio e Baccin hanno seguito Martinez nel corso di tutto il campionato, apprezzandone sia le doti tra i pali che il coraggio in uscita. Il prezzo non è lievitato grazie a un accordo preesistente tra lo stesso Martinez e il club rossoblu, nessuna clausola ma un accordo verbali che i liguri hanno rispettato. La stretta di mano tra Inter e Genoa è arrivata a 13,5 milioni di euro come base fissa più altri 2 milioni legati ai bonus. Gaetano Oristanio, inizialmente previsto all’interno della trattativa come contropartita, è stato escluso dall’affare. L’Inter e Martinez sono ormai vicinissimi, adesso è tempo di compilare i documenti e pensare ai contratti.