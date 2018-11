Vincere aiuta a vincere edinon ha alcuna intenzione di fermarsi. A San Siroe potrà rappresentare un punto cruciale nel percorso di entrambe le squadre. Da un lato i nerazzurri dopo aver toccato quota 6 vittorie consecutive hanno bisogno di punti per poter affrontare un calendario che si preannuncia impegnativo anche in vista del match di Champions contro il Barcellona. Dall'altro i rossoblù sono ancora a secco di vittorie da quandoha preso il posto di Davide Ballardini (due pareggi e una sconfitta) e ha smarrito la vena realizzativa diche con l'allenatore croato non ha più segnato e si è fermato a quota 9 gol all'attivoNelle ultime 10 sfide tra Inter e Genoa in Serie A ha sempre vinto la formazione casalinga con l’Inter che è imbattuta contro il Genoa nelle ultime 12 partite a San Siro in Serie A con 9 successi e 3 pareggi. Nonostante sia seconda in classifica, l’Inter si trova con 4 punti e 4 gol in meno dello scorso campionato con lo stesso numero di gare.da allenatore non ha mai pareggiato in carriera contro il Genoa. L'ex Goranha disputato 46 partite con la maglia dell’Inter in Serie A, ma ha segnato 2 gol dell'ex nelle ultime 3 sfide contro i nerazzurri. Mauroha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro il Genoa.