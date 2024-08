Inter, infortunio per Taremi: quando torna e quante partite salta

Inter via Getty Images

. L’attaccante iraniano, protagonista di un ottimo pre-campionato con cinque gol, si è fermato a causa di risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’ex Porto dovrà, dunque, stare ai box e iniziare il percorso di riabilitazione, con lo staff medico dell’Inter che monitorerà costantemente le sue condizioni per stabilire i tempi di recupero e quando potrà essere a disposizione di Simone Inzaghi.“Mehdi Taremi si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata la prossima settimana”.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Taremi proverà il recupero per la prima di campionato con il, in programma sabato 17 agosto. Il calciatore dovrebbe stare ai box per circa due settimane e la presenza in occasione della sfida valida per la prima giornata della Serie A 2024/25 è in forte dubbio.Taremi dovrebbe saltaredi campionato, mentre dovrebbe tornare a disposizione per, gara valida per il secondo turno e in programma il 24 agosto.