Inter, la Curva Nord senza striscioni e coreografie dopo l'inchiesta sugli ultras

Redazione CM

un' ora fa



Nessuno striscione e bandiere abbassate. L'inchiesta sugli ultras dell'Inter, che ha privato la Curva Nord dei più importanti esponenti in vista della gara di Champions League, è arrivata anche a San Siro. Durante il match europeo tra Inter e Stella Rossa, infatti, il clima al Meazza è insolito e il tifo organizzato nerazzurro ha deciso di non esporre bandiere e striscioni. Non manca, però, l'incitamento alla squadra, con la tifoseria dell'Inter che canta a squarciagola.



All'esterno dello stadio sono comunque state vendute le consuete fanzine a supporto della Curva Nord, che però non fanno riferimento al procedimento penale in corso. “Erano già in tipografia” hanno poi spiegato gli ultrà nerazzurri fuori dallo stadio.