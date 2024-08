Inter, la scelta è Palacios: i consigli di Inzaghi e Bastoni e un assist dall'Argentina

. L’abbiamo raccontato a più riprese:con il Canada, durante la disputa della Copa America. Carlos Augusto tornerà al suo ruolo naturale di esterno a tutta fascia e, così, la dirigenza nerazzurra ha deciso di puntare su un difensore mancino giovane, di prospettiva, ma di assoluto talento.che, nella serata di ieri, ha chiarito la sua posizione in merito.

"Abbiamo fatto determinate scelte. Sui quinti con Dimarco, Augusto, Dumfries e Darmian, e poi avremo Buchanan tra novembre e dicembre, siamo a posto così., la scelta sui quinti è di comune accordo con la società". In conferenza stampa, in seguito del pareggio centrato in casa del Genoa per 2-2, nella pancia del Ferraris, ecco che l’allenatore piacentino ha fornito un’indicazione importante per gli ultimi 12 giorni di questo mercato: “Stiamo guardando per un elemento difensivo”. Niente esterni per sostituire Buchanan,

che, a DAZN, ha affermato: “: non ci sarà un attimo di sosta, ci sarà la nuova Champions e poi il mondiale per club, non sapremo quando finirà la stagione. Non ci sarà Natale, non ci sarà Capodanno, non ci sarà altro.". Due giocatori per ruolo e la posizione di vice Bastoni è ancora scoperta, motivo che porta la squadra mercato meneghina verso un profilo preciso: niente svincolato d’esperienza come Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez e nessuna svolta su Zeze del Nantes, Kiwior dell'Arsenal, Renan dello Zenit di San Pietroburgo e Faye del Barcellona., classe 2003 dell'Independiente Rivadavia.

La concorrenza del Borussia Monchengladbach e soprattutto Stoccarda, che disputerà la prossima Champions League al pari dell'Inter, è di quelle ferree, ma, che hanno giocato anche la carta del vicepresidente Javier Zanetti per convincere il giovane mancino,. Ma dalla sponda nerazzurra dei Navigli, una proposta da circa 6 milioni di euro complessivi può cambiare le carte in tavola e mettere d’accordo tutte le parti.

: il Talleres presto incontrerà l’lndependiente Rivadavia per capire quale sarà il futuro del calciatore, ma intanto Martin Cicotello, allenatore dell'Independiente Rivadavia, ha spiegato l'assenza dai convocati del difensore, preannunciandone, di fatto, un addio a stretto giro di posta: “

