Lautaro e Dzeko si sono presi la vetrina rispettivamente con una tripletta e con una doppietta, ma dietro la vittoria dell'Inter ci sono anche grandi meriti di Nicolò Barella. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Martinez e Dzeko in vetrina perché marcatori nascondono un po’ la mostruosa prestazione di Barella, entrato nelle azioni di tutti i cinque gol, bellissimi gli assist per l’1-0 e il 2-0. Un motivo di speranza in più per gli spareggi mondiali, ormai dietro l’angolo. L’Inter è tornata, ma commetterebbe un errore se scambiasse il 5-0 per la soluzione finale, per l’azzeramento di ogni problema. Bisogna fare la tara a tanta abbondanza, interrogarsi sulla consistenza della Salernitana, riguardarsi i primi minuti della serata”.