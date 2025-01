AFP via Getty Images

Di seguito i principali episodi da moviola di, match in programma stasera alle 21 e valevole per l'ottava e ultima giornata della fase a girone unico dellaArbitro: Irfan PeljtoAssistenti: Senad Ibrišimbegović, Davor BeljoQuarto uomo: Miloš GigovicVAR: Bastian DankertAVAR: Piotr LasykThuram prende il tempo a Mawissa che in chiara occasione da gol, con solo il portiere davanti all'interista, lo stende. Giusto il rosso diretto per lui.Ancora Salifu protagonista con Thuram che lo salta e, nell'incrocio delle gambe, lo stende. Per l'arbitro è troppo poco per concedere il rigore.

Altro rigore chiesto da Dumfries che dialoga con Barella in area e, prima di calciare, si scontra con Salifu.Gran palla di Dimarco in contropiede che taglia tutta l'area e arriva a disposizione di Dumfries che però contrastato cade in area senza riuscire a calciare. Giusto non fischiare il rigore anche se c'è stato il check var.Thuarm scatta in verticale e, entrato in area, si fa stendere da Zakaria. Giusto il rigore e il giallo per il difensore.