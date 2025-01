Inter: oggi esami clinici per Frattesi, Acerbi si allena a parte

Una buona notizia e un’altra ancora da verificare che tiene un po’ tutti con il fiato sospeso, vista l’emergenza. L’Inter ha recuperato Mkhitaryan, l’armeno oggi si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Inzaghi per la prossima sfida di campionato contro l’Empoli. Tuttavia l’emergenza a centrocampo potrebbe ancora proseguire per via delle condizioni fisiche di Frattesi. Oggi il centrocampista, anche al centro di voci di mercato che lo riguardano, effettuerà esami clinici per chiarire lo stato di un fastidio che si porta dietro da qualche giorno.

IL PUNTO DA APPIANO - Nell’allenamento odierno Francesco Acerbi, che nei giorni scorsi si era allenato in gruppo, ha invece nuovamente svolto lavoro personalizzato. Stesso discorso per Joaquin Correa. I riflettori oggi saranno comunque puntati su Frattesi, in attesa e con la speranza che da Rozzano possano arrivare notizie confortanti, visto che in questo momento il centrocampo è il reparto più bersagliato dagli infortuni.