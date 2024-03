Inter, piace un difensore del Valencia

L'Inter guarda alla prossima estate di mercato con un grande obiettivo da completare. Dopo aver chiuso i colpi a zero Zielinski e Taremi, che sono ancora da ufficializzare ma per cui è stata trovata un'intesa, il club nerazzurro è partito alla ricerca di un difensore centrale giovane e di prospettiva da inserire negli schemi di Simone Inzaghi e che sostituisca quel Tiago Djalò che era stato bloccato a zero per l'estate, ma che la Juventus gli ha soffiato anticipando il colpo a gennaio dietro il pagamento di una piccola parte del suo cartellino.



E fra i tanti nomi proposti e visionati secondo la stampa spagnola c'è anche quello di Cristian Mosquera, centrale spagnolo classe 2004 che a giugno compirà 20 anni di proprietà del Valencia. Spagnolo, ma di origini colombiane è cresciuto nell'Hercules prima di passare nel settore giovanile dei Murcielagos in cui ha firmato nel 2022 il contratto da professionista in scadenza 30 giugno 2025.



26 presenze fra campionato e Coppa del Re, fisico importante che supera il metro e 90, piedi discreti anche se destro (Djalò è mancino ndr.) è uno dei più giovani difensori del campionato per continuità di utilizzo e ha una scarsa propensione al cartellino (solo 2 in stagione. Con un solo anno di contratto rimasto rappresenta a tutti gli effetti un'occasione da approfondire.