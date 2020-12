Il 22enne marocchino ieri è stato protagonista di una, nel match vinto dall'Inter per. Per l'ex Borussia Dortmund, tanta corsa, molta qualità e due gol: prima taglia il campo e riceve l'assist di Brozovic che lo manda a concludere davanti a Skorupski, poi fa tutto da solo quando riceve da Vidal, osserva la porta e va a conquistarla facendo 30 metri palla al piede, per poi trovare la rete con un sinistro dal limite."Parliamo di un ragazzo di 20 anni con l’esperienza di due anni al Dortmund. In Germania il gioco è meno tattico e ti battezzano meno dal punto di vista delle doti individuali. Lui sta lavorando molto e ha capito la differenza tra Germania e Italia, è un calciatore che ha bisogno di lavorare perché ha ampi margini di miglioramento. Credo si trovi nella squadra giusta con l’allenatore giusto per diventare uno dei più forti nel ruolo. Queste prestazioni aumentano la fiducia così come qualche errore del passato potrebbe aver abbassato la sua autostima. Io devo lavorare con lui per farlo diventare tra i più forti nel ruolo".In sostanza, se possiamo criticare Conte per la gestione di Eriksen Inter in questi primi mesi. Bastone e carota, dosati nel modo giusto e al momento giusto, attraverso partite da titolare e qualche panchina, potendo contare sull'affidabile alternativa di Matteo Darmian., spetta ora al giocatore dare continuità alle sue prestazioni, imparando a gestirsi al meglio dal punto di vista tattico e della copertura difensiva.