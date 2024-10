AFP via Getty Images

Inter, record storico in Champions: è la prima volta in assoluto

un' ora fa

L'Inter soffre molto a Berna contro lo Young Boys, ma ottiene i tre punti grazie al guizzo di Thuram a tempo scaduto su assist di Dimarco. Decisivi i titolari inseriti nel secondo tempo da Inzaghi, dopo una prima frazione di sofferenza. In questo momento, solo Aston Villa e Liverpool hanno più punti dell'Inter, che dopo tre giornate si trova nel gruppo delle squadre con 7 punti, ancora senza gol subiti.



A proposito di ciò: l'Inter non ha ancora subito gol in questa edizione di Champions League grazie al pari a reti bianche al debutto in casa del Manchester City, al 4-0 in casa con la Stella Rossa alla seconda giornata e l’1-0 in casa dello Young Boys questa sera. I nerazzurri non erano mai riusciti a collezionare tre clean sheet nelle prime tre partite di un’edizione della Champions League, come riporta Opta.