Inter, Satriano si allena a Interello dopo il “No” al Brest. Cosa c’è dietro il suo rifiuto alla Champions

Pasquale Guarro

L’offerta è di quelle importanti, sia per lui che per l’Inter, ma Satriano ha messo il futuro in stand by. Il Brest si è fatto avanti concretamente, i francesi sono pronti ad acquistarlo per fargli giocare la prossima Champions, ma l’attaccante non è convinto di sostare in Bretagna per un lungo periodo. Ecco perché nonostante l’accordo tra Inter e Brest, la trattativa non è mai decollata. Neanche l’ultimo incontro in sede ha portato i risultati sperati e adesso non resta che attendere.



Intanto Satriano non si sta allenando ad Appiano con la prima squadra ma lavora a Interello, insieme agli altri calciatori fuori dal progetto e alla ricerca di una sistemazione. Non si tratta di una punizione ma più che altro di una scelta di natura logistica, visto che in Pinetina ci sono già tutte le camere occupate. Quella di Satriano è una scelta di vita, è così che l’attaccante ha motivato il suo no al Brest, squadra in cui ha militato lo scorso anno e con cui ha conquistato l’accesso in Champions.